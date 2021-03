Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, inserito nella Hall of Fame nerazzurra, commenta il momento a Inter Tv: "Mi fa ricordare tante emozioni, le ho tutte in mente: essere qui per questa distinzione fatta dai tifosi è un onore. Un trofeo oltre la Champions? Due: il Mondiale per Club perché venendo dal Sud America ha un sapore speciale, ma anche la prima Coppa Italia del 2005".



IL MOMENTO PIU' BELLO - "Probabilmente il gol al Chelsea, soprattutto per il momento: stavano tornando i fantasmi delle eliminazioni degli altri anni, aver segnato quel gol è stata una liberazione. E' l'immagine della mia carriera nell'insistere: io sono sempre stato un giocatore nel pensare, ho sempre avuto la mentalità di non arrendermi".



SU ZANETTI - "E' molto più di un amico, siamo famiglia: noi abbiamo vissuto tante battaglie. Ma parlo delle nascite dei nostri figli e anche nelle festività: abbiamo fatto tante cose insieme. E tutt'oggi abbiamo un rapporto molto speciale".



UN REGALO - "Le scarpe del mio unico gol fatto nel derby: è una giornata che rimane per sempre nel mio cuore. Le mie scarpe sono rossonere, ma vogliono dire tanto interismo per me. Voglio ringraziare tutti i tifosi per avermi scelto, io ho voluto rappresentarli in ogni gara: l'avermi dato questa possibilità di essere nella storia di una società che per me è casa".