Camerun-Brasile (calcio d'inizio alle ore 20 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per la terza e ultima giornata del Gruppo G ai Mondiali in Qatar. Si gioca al Lusail Stadium di Al Daayen. Ancora senza l'infortunato Neymar, i sudamericani sono già qualificati agli ottavi di finale essendo in testa a punteggio pieno con 6 punti. Senza Onana rispedito a casa per motivi disciplinari, gli africani sono ultimi con 1 punto in classifica come la Serbia, che sfida la Svizzera a quota 3.



PROBABILI FORMAZIONI



CAMERUN (4-3-3): Epassy; Nouhou Tolo, Castelletto, Nkoulou, Fai; Kunde, Anguissa, Hongla; Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi. CT: Song.



BRASILE (4-2-3-1): Ederson; Dani Alves, Eder Militao, Bremer, Alex Telles; Fabinho, Bruno Guimaraes; Antony, Rodrygo, Martinelli; Gabriel Jesus. CT: Tite.



Arbitro: Ismail Elfath, assistenti Kyle Atkins e Corey Parker, Ning Ma quarto uomo, Hernandez e Martinez al Var.