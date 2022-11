Nuovo improvviso colpo di scena nel ritiro del Camerun. Il ct Rigobert Song ha rilasciato le seguenti dichiarazioni dopo un confronto col portiere dell'Inter André Onana, escluso dal match contro la Serbia per questioni disciplinari. "Onana ha chiesto di andarsene e abbiamo accettato. Stiamo giocando un Mondiale e devo assicurarmi che la squadra sia al di sopra dei singoli, il gruppo è più importante. Ci sono 26 giocatori che lavorano insieme per questa competizione e vogliamo mostrare disciplina e rispetto. Siamo qui per questo. André è un grande portiere, ma noi ci concentriamo sulla squadra".



Nello stesso intervento, Song sembra tuttavia aprire all'ipotesi di un reintegro del suo numero uno: "Per ora gli ho chiesto di aspettare, per vedere se resta con noi. Gli ho chiesto di rispettare le regole e magari rientrare in squadra".