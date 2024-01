Camerun-Onana, caos in Coppa d'Africa: il ct lo fa fuori e lui chiama Eto'o

A poco più di un anno dal Mondiale in Qatar, nel Camerun è scoppiato un nuovo caos durante la Coppa d'Africa. Al centro delle polemiche c'è di nuovo il portiere del Manchester United André Onana. Il giocatore non ha preso benissimo l'ultima esclusione nella gara contro il Gambia, tra l'altro decisiva per il passaggio alla fase a eliminazione diretta. Il Camerun ha vinto 3-2 e si è qualificato agli ottavi di finale, l'ex Inter ha preso parte ai festeggiamenti ma quella panchina non gli è andata giù.



COS'E' SUCCESSO NEL CAMERUN - Al suo posto il ct del Camerun Rigobert Song ha fatto giocare Fabrice Ondoa, portiere del Nimes in seconda divisione francese. E Onana non l'ha presa benissimo. La stampa africana ha ricostruito l'episodio, spiegando che il portiere ha chiesto spiegazioni al presidente della Federcalcio camerunense Samuel Eto'o col quale aveva già discusso durante il Mondiale, e l'ex attaccante l'avrebbe praticamente ignorato. Non ha dato importanza al suo sfogo. Così a distanza di tempo i rapporti tra Onana e il ct del Camerun Song sono di nuovo incrinati e anche il comportamento di Eto'o non è piaciuto al giocatore dei Red Devils.



ONANA IN COPPA D'AFRICA - Prima dell'inizio del torneo il Manchester United aveva studiato a tavolino un piano per avere a disposizione Onana per la gara col Tottenham in programma il giorno prima della partenza per la Costa D'Avorio, e non fargli saltare il debutto in Coppa d'Africa. Strategia fallita, colpa del meteo. A ritardare il suo arrivo nel ritiro della nazionale sono state le condizioni climatiche che non gli hanno permesso di esserci in tempo per la partita contro il Guinea. Nella sconitta per 1-3 contro il Camerun era regolarmente in campo e poi è rimasto in panchina nella sfida col Gambia.