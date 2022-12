Il Camerun ha battuto il Brasile ma non è riuscito a staccare il pass per gli ottavi. La squadra africana ha vissuto Mondiali di alti e bassi, caratterizzata anche dall'affaire Onana. Il portiere dell'Inter ha salutato in anticipo il Qatar e lasciato spazio a Devis Epassy. Il suo sostituto ha brillato e contro i verdeoro si è aggiudicato il premio di migliore in campo.