André Onana torna in nazionale. Il nuovo portiere del Manchester United è stato convocato dal ct del Camerun Rigobert Song per la partita di qualificazione in Coppa d'Africa in programma il 12 settembre contro il Burundi. Una notizia a sorpresa dopo quello è che successo durante il Mondiale in Qatar: l'ex giocatore dell'Inter aveva lasciato la nazionale durante il torneo per divergenze con l'allenatore, e quel giorno era stato escluso dalla nazionale.



PARTENZA IN SALITA - L'avventura di Onana in Premier League non è partita benissimo. Il portiere classe '96, cresciuto nelle giovanili del Barcellona, ha subito sette gol nelle prime quattro partite contro Arsenal (3), Nottingham Forest (2) e Tottenham (2); solo nell'ultima partita contro il Wolverhampton è riuscito a chiudere con un clean sheet senza subire reti.