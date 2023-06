La storia d'amore fra Rodrigo De Paul e l'ex-moglie Cami Homs è finita da tempo ma ora l'ex tennista e modella ha confermato che parteciperà allo show Bailando con le stelle in Argentina. Una scelta lavorativa che ha però infastidito il centrocampista ex-Udinese e oggi all'Atletico che ha imposto all'ex-moglie due divieti importanti: non parlare dei loro figli e non parlare della loro relazione. Oggi De Paul è infatti fidanzato con la cantante Tini Stoessel e non vuole che anche lei sia tirata in ballo, mentre Cami è legata sentimentalmente al calciatore José Sosa dell'Estudiantes.



