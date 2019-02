La vittoria contro l'Atalanta nell'ultimo turno di campionato ha riportato il Torino in zona Europa League. La squadra granata si sta dimostrando molto solida in fase difensiva, non a caso Salvatore Sirigu non subisce gol da cinque partite consecutive, ma in fase offensiva deve ancora crescere, come ha anche sottolineato l'ex allenatore del Toro, Giancarlo Camolese, ai microfoni di Radio RMC.



"Il Toro è una squadra forte e difficile da affrontare. I giocatori adesso sono più attenti durante le partite ed è una squadra destinata a crescere in tutto il girone di ritorno. Poi per fare un altro salto di qualità bisogna trovare più facilmente il gol. Servono le reti di Belotti ma anche dei centrocampisti, serve più qualità nella finalizzazione".