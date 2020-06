Intervistato da TuttoSport, Mauro Camoranesi, ex calciatore di Juventus e Nazionale, esprime la propria opinione sulla corsa scudetto.



“La Juventus riparte con un punto in più sulla Lazio e nove sull’Inter, che però deve recuperare una partita. Bianconeri sempre favoriti?”

«Sì. Perché, al di là di tutto, i valori sono quelli. La Juventus, prima dello stop forzato a causa dell’emergenza sanitaria, era in testa con merito perché ha dimostrato di essere la più forte. Adesso, in base a come andrà il finale, potrà arrivare prima o seconda, però non mi aspetto grandi sorprese. Se dovessi fare un pronostico, direi Juventus ancora prima».



“C’è un motivo particolare?”

«Perché i campioni restano campioni e chi li ha sarà sempre il favorito».