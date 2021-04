La situazione Coronavirus in Campania continua a non essere delle più semplici, oggi su 20.727 tamponi ne sono risultati 1.898 positivi. Il Governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha avvertito i cittadini del pericolo di un ritorno in zona rossa:



"Dobbiamo stare attenti. Se pensiamo che la zona gialla sia ricreazione, con la movida incontrollata tra due settimane torniamo direttamente in zona rossa e non arancione. Dipenderà dai nostri comportamenti il 50% e l'altra metà dalla campagna di vaccinazione. Se ci comportiamo in maniera responsabile avremo un'estate libera".