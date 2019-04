. Era ile chiedevamo se fosse cosa normale. In quel momento il nostro focus era sugli, cui sono stati dedicati due articoli nel giro di pochi giorni ( LEGGI QUI LEGGI QUI ). Ma con l'andare delle settimane la nostra attenzione si è proiettata su altre società, protagoniste dei medesimi intrecci in termini di scambio di calciatori e valori finanziari da cui deriva ossigeno per i bilanci annuali. La salute di questi ultimi, è bene ricordarlo, è determinante per garantire l'iscrizione ai campionati nazionali. E adesso che, a aprile 2019, arriva la notizia delle, sentiamo di dover dire alcune cose.La prima cosa riprende la menzionata questione della solitudine. Quando abbiamo deciso di affrontare il dossier e approfondire la lettura dei bilanci delle società di calcio, abbiamo avuto un solo compagno di viaggio: Striscia la Notizia, che grazie agli eccellenti servizi realizzati da Moreno Morello ha raccolto testimonianze decisive e dato all'inchiesta un impatto mediatico altrimenti irraggiungibile . Qualcuno è arrivato a dirci: “Magari se arriva a occuparsene la Procura Federale, allora forse...”. Sicché,. E l'hanno trattata come vicenda singola, mentre noi di Calciomercato.com parlavamo dell'esistenza di un problema di sistema, e allargavamo il raggio d'analisi all'infernale meccanismo di “compra e recompra”. E. La seconda cosa da dire riguarda ile sui suoi esiti.. Tra cavilli regolamentari e interpretativi, richieste di audizione arrivate in ritardo, e certificati medici arrivati al momento giusto.. Opinione personale, ovviamente. Ma al di là della congruità della sanzione e dei tanti ostacoli affrontati dal procedimento, esso ha lasciato in eredità un punto fermo:. Qualcuno dirà che sia facile prendersela col Chievo, e che punire la società veronese sia segno d'iniquità se si pensa a quante altre società l'abbiano scampata in precedenza. Rispondiamo che l'essere piccoli non può essere un salvacondotto allo stesso modo in cui non lo è l'essere grandi e intoccabili, e che prima o poi bisognava pur mettere un “punto e basta” a pratiche verso le quali s'era mostrata troppa indulgenza.Terza e ultima cosa, rivolta a chi in queste ore ci chiede se siamo soddisfatti delle notizie giunte da Forlì. Rispondiamo che. La nostra soddisfazione sta nell'. Quando abbiamo illustrato la stranezza degli scambi fra Chievo e Cesena, e le relative plusvalenze, non lo abbiamo fatto perché auspicassimo l'intervento della giustizia sportiva e di quella ordinaria. Il compito dei giornalisti è analizzare e informare su fatti che si ritiene siano d'interesse pubblico. Non è compito dei giornalisti fare delazioni. Noi di Calciomercato.com continueremo ad agire in questo modo, che ci ha fatto guadagnare stima e credibilità in ambito nazionale e in ambito internazionale. Quanto ai procedimenti, faranno il loro corso come è giusto che sia. E noi informeremo sugli esiti. Non per soddisfazione, ma perché è il nostro lavoro.