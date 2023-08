Il campionato arabo scalda i motori. La Saudi Pro League partirà infatti venerdì 11 agosto e sarà visibile anche per i telespettatori italiani. Ronaldo, Benzema e tutti gli altri saranno in diretta su Sportitalia.



DOPPIA SCELTA - Secondo Calcio e Finanza, 68 partite del campionato saranno in diretta e in esclusiva in chiaro, a partire dal match inaugurale tra Al Ahli e Al-Hazem. Sportitalia si unisce a La7 per la trasmissione del cacio saudita in chiaro. L’emittente di Urbano Cairo manderà in onda il miglior match di ciascuna giornata per i prossimi due anni. Un accordo che si è chiuso sulla base di un’offerta da 450mila euro.