. Campionato Bis 2020 non è la prosecuzione di qualcosa di interrotto, non è il secondo tempo dello stesso film proiettato dopo l'intervallo. E' invece altra e diversa cosa, una cosa appunto mai vista e mai fatta. Circa cento giorni di stop per ricominciare a giocare in estate. Mai visto, mai fatto. Quindi mancano parametri, punti di riferimento, esperienze per sapere come sarà un torneo di calcio con questo calendario.Anche qui nessuna esperienza precedente e quindi tutto sotto il segno di un gigantesco e totale: e chi lo sa che effetto fa? Giocare di fatto mai tutti insieme, per settimane una partita via l'altra. Mai visto e mai fatto, che effetto fa sulla psicologia, sull'umore, sull'impegno, sul crederci o no questo continuo vedere cosa hanno fatto gli altri il giorno prima o cosa faranno il giorno dopo della tua partita?Niente fattore campo, non c'è pubblico, porte chiuse (anche se è già cominciata la spinta per porte socchiuse). Quanto valeva davvero il cosiddetto fattore campo? Poco o tanto che fosse, nel Campionato Bis 2020 questo valore sarà zero. Ritiro di fatto per i giocatori lungo un paio di mesi. Stritolerà o esalterà la psiche dei singoli e dei gruppi? E chi lo sa...Da professionista ovviamente, ma anche i professionisti hanno umanissima anima oltre che ricco stipendio.E incidenza, si vedrà via via quanto massiccia, di partite la cui posta in gioco è poco o nulla. Succede sempre nella parte finale dei campionati, ma nel Campionato Bis 2020 succederà magari in una partita di metà luglio...Quindi quante saranno le partite recitate per le tv? Tutto questo e altro lo sapete, qui se ne è fatto solo incompleto riassunto del mai visto e mai fatto prima del Campionato Bis 2020. Riassunto e somma delle chiamiamole novità per cui e da cui nasce una risultante:Le squadre del Campionato 2019/2020 non saranno le stesse in quel che va a cominciare. Non saranno gli stessi gli stadi, gli allenamenti, i cambi, le partite, gli umori, l'atmosfera, il perché, il per cosa e il come si gioca.Quindi non c'è gerarchia pregressa su cui appoggiare pronostici.ad esempio, che il Campionato 2019/2020 sembrava avere ormai poche o nulla probabilità di vincerlo, il Campionato Bis 2020 magari......Solo esempi, moltiplicabili per ogni squadra o quasi. Non fidatevi delle squadre per come erano prima. Nel Campionato Bis 2020 potranno essere decisamente peggiori o migliori di come erano. Potranno essere diverse in misura inaspettata, come e più diverse di quanto accade tra un campionato che finisce e quello che viene dopo.