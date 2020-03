È una situazione eccezionale che ha avuto, seppur declinati in maniera diversa. Delle vicende legate al campionato sospeso del 1914/15 abbiamo già avuto modo di parlare, oggi gettiamo una sguardo su un altro periodo nel quale il calcio, in Italia, si è quasi fermato per un breve periodo.Come bene sappiamo, nella seconda metà degli anni '30 del XX secolo Hitler mette in atto una serie di azioni sullo scacchiere internazionale che vanno dall'Anschluss dell'Austria all'annessione di vasti territori della Cecoslovacchia, ratificata dall'accordo scaturito dopo la Conferenza di Monaco. L'Europa in entrambi i casi ha sempre detto “sì” ma quando la Germania volge lo sguardo alla Polonia gli europei, inglesi e sovietici in testa, decidono di farsi sentire e di opporsi. Il controllo della Polonia è talmente strategico che non si può lasciare libertà di manovra ai tedeschi, ed è così cheper un'operazione di polizia – così definita nel discorso pronunciato da Hitler – dalla quale due giorni dopo scaturisce, in risposta,con la firma del “Patto d'Acciaio e dopo un primo periodo di “non belligeranza” il. Se è vero che la guerra italo-francese dura appena lo spazio di 14 giorni, sino alla firma dell'armistizio del 24 giugno, ben più lunga e dolorosa è la guerra contro la Gran Bretagna e gli Alleati., l'Italia dopo la disfatta nordafricana mostra al mondo la sua impreparazione a sostenere una guerra. Gli Alleati sfruttano questo punto debole dei piani di conquista di Hitler e aprono il fronte italiano, facendo saltare definitivamente il sistema fascista. I. Gli Alleati entrano a Napoli, i nazisti invadono dal nord,mentre Mussolini, dopo essere stato liberato dai nazisti, proclama la Repubblica Sociale Italiana. La Penisola viene tagliata in due dalla Linea Gotica, con le principali vie di collegamento distrutte dai continui scontri e bombardamenti.precedendo di un punto il Livorno e successivamente si aggiudica anche la Coppa Italia battendo il 30 maggio in finale il Venezia. Terminata quindi la stagione i pensieri sono già tutti rivolti all'organizzazione del nuovo campionato che, per le ovvie contingenze belliche, si decide di organizzarlo su base regionale, ma ciò che accade in luglio spariglia per sempre le carte., molti calciatori cercano rifugio nei paesi di origine o dove capita, le società si sfaldano ma – pare quasi incredibile – non scompare. Si riduce quasi al nulla, ma il calcio non si ferma del tutto. Mario Zappa per La Gazzetta dello Sport a inizio settembre del 1943 aveva modo di scrivere un articolo nel quale spiegava come a differenza degli anni precedenti, tutto era ancora sospeso, senza i raduni di giocatori nelle sedi delle società e senza i primi allenamenti.. I mesi senza calcio in Italia sono stati pochi e a differenza di quanto si possa pensare solo agosto e settembre, se è vero che nei mesi successivi alla caduta del regime fascista la Federcalcio, ancora controllata dalla repubblica di Salò, dopo aver spostato la sua sede da Roma a Venezia e quindi a Milano,. In realtà già con gli inizi di ottobre del 1943 riprendono a giocarsi incontri di football nei principali centri del nord Italia: tra le altre vanno senz'altro menzionate le manifestazioni calcistiche di Busto Arsizio con la Coppa Boniforti e il Torneo di Parma. Con il 1944 si gioca, come detto, il campionato Alta Italia che inizia il 2 gennaio con le eliminatorie della Zona Veneto e che si protrae sino al luglio del 1944 con le finali. Poi più nulla, o quasi.la semi paralisi dei trasporti e la rottura dell'unità federale con la FIGC a Milano e l'organizzazione del calcio al sud affidata a Fulvio Bernardini, comportano un ritorno ad un'organizzazione pionieristica con tornei regionali e locali: tra gli altri, a Genova nei primi mesi del 1945 si gioca la Coppa Città di Genova, a Roma la seconda edizione del campionato romano vinto questa volta dalla Roma e a Torino dal febbraio all'aprile del 1945 si disputa il Torneo FIAT.Anzi, come sempre rilevato dagli storici Panico e Papa la vittoria nel 1944 della squadra dei Vigili del Fuoco di La Spezia con il modulo adottato dal loro allenatore Barbieri detto “mezzo sistema”, dimostra come anche in tempo di guerra, anche sotto i bombardamenti e nelle difficoltà oggettive nelle quali versava la popolazione,