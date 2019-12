Si è conclusa da poco Sampdoria-Napoli, sfida valida per la tredicesima giornata del Campionato Primavera 1.



Una lotta salvezza tra le due squadre, distanti prima del match solo tre punti. Il Napoli aveva bisogno di un successo per lasciare l’ultima posizione in classifica, ma a spuntarla al triplice fischio è la Samp.



Primo tempo a favore degli azzurrini, che la sbloccano al 24’ grazie alla rete dal dischetto da parte di Vrikkis. Il Napoli cala e subisce ancora una volta la rimonta dell’avversario. Al 72’ quindi Prlec trova il gol dell’1-1 incrociando con il sinistro e battendo Idasiak. Dopo soli 6’ ecco la rete del 2-1 della Samp grazie a Rocha, che la mette dentro in seguito ad una mischia in area.



Forcing finale del Napoli, ma non basta: vince la Samp che guadagna tre punti preziosissimi per la salvezza, mentre il Napoli chiude la classifica all’ultimo posto.