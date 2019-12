Dopo gli ottavi di finale di Coppa Italia riecco il Campionato Primavera 1.



Domani alle ore 10 scenderanno in campo Sampdoria e Napoli per la tredicesima giornata al Campo Garrone di Bogliasco.



Situazione complicata per entrambe le squadre, che si giocano una sfida importante per non retrocedere. Napoli momentaneamente ultimo a 9 punti, mentre la Sampdoria è in zona playout a quota 12.



I convocati di Roberto Baronio, allenatore degli azzurrini:



Cioffi, D’Onofrio, Esposito, Idasiak, Labriola, Mamas, Maione, Manzi, Marrazzo, Palmieri, Senese, Sgarbi, Tsongui, Vianni, Virgilio, Vrakas, Vrikkis, Zanoli, Zanon, Zedadka.