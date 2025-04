Campionato Primavera, ufficiale: cambia la data di quattro partite

Juventus FC via Getty Images

Come si legge nel comunicato ufficiale, dando seguito all’invito del Presidente del CONI a sospendere ogni evento sportivo in programma sabato 26 aprile 2025, in rispetto delle esequie del Santo Padre Francesco, le seguenti gare della 35a giornata delsono riprogrammate come segue:(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 11.00)(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.00)

(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 15.00)(anziché sabato 26 aprile 2025 ore 13.00)La programmazione delle altre gare della 35a giornata rimane invariata, come da Comunicato Ufficiale n. 208 del 18 aprile 2025.