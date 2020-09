Ilufficialmente e dopo mesi di attese a soltanto 11 giorni dall'inizio del campionato è arrivata la comunicazione ufficiale della Lega Serie A che ha stilato regolamenti, calendari e date per la ripresa dell'attività dei ragazzi che, in questa stagione vedranno protagoniste- Non ci sono modifiche sostanziali al vecchio regolamento conn stile playoff con le squadre classificate dal 3° al 6° posto che si sfideranno in due scontri diretti e poi raggiungeranno per semifinali e finali i club che hanno concluso al 1° e 2° posto la regular season.Il campionato come detto inizierà il prossimo 19 settembre 2020 con subito il big match Atalanta-Juventus, mentre si concluderà il 15 maggio 2021 con Inter-Atalanta a chiudere la regular season. I playout per non retrocedere andranno in scena il 24 e il 29 maggio (andata e ritorno) mentre la fase finale per lo scudetto è in programma dal 22 al 30 maggio 2021.