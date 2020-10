In campo stende le difese avversarie a suon di gol, accelerazioni e assist deliziosi col suo mancino. Fuori dal campo, invece, si rivela campione di altruismo. Momo Salah, stella del Liverpool, visto in Italia con le maglie di Fiorentina e Roma, difende un senzatetto, un uomo 50enne che dorme nei dintorni di Anfield, preso di mira da un gruppo di giovani.



I malintenzionati, in una stazione di servizio, hanno iniziato a dare attenzioni poco gradevoli a David Craig, ed è qui che è intervenuto l'11 del Liverpool, con le telecamere a circuito chiuso che hanno testimoniato quanto fatto dall'egiziano. Questo il racconto, poi, di Craig al Sun: "Mo in quel frangente è stato meraviglioso quanto lo è per il Liverpool in campo. Ha sentito quello che mi diceva un gruppo di ragazzi, poi si è rivolto a loro dicendo: "Potreste essere voi tra qualche anno". Mi sono reso conto di non avere allucinazioni solo quando Salah mi ha incredibilmente passato una banconota da 100 sterline. Che autentica leggenda!".