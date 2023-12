Dopo quattordici giornate di Serie A, la classifica nelle prime posizioni recita Inter 35 punti, Juventus 33, Milan 29, Roma e Napoli 24, Fiorentina 23. Al termine del girone d'andata mancano cinque giornate, quelle della volata finale verso il platonico titolo di Campione d'inverno.



Con 15 punti a disposizione, a livello aritmetico e teorico il primato al fischio finale della 19esima giornata potrebbe interessare anche Roma, Napoli e Fiorentina, ma è evidente che, nei fatti, sarà con tutta probabilità una fra Inter, Juve e Milan a raggiungere questo traguardo.



Un titolo simbolico ma anche statisticamente rilevante, visto che dal 1994-95, prima stagione dell'era dei tre punti per vittoria, in 19 casi su 27 chi era primo al termine del girone d'andata poi ha vinto lo scudetto.



Volatona fra Inter, Juve e Milan quindi: vediamo, nel dettaglio, gli impegni che attendono nerazzurri, bianconeri e rossoneri dalla 15esima alla 19esima giornata.



