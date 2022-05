Luis Campos è in pole per prendere il posto di Leonardo come direttore tecnico del PSG e non chiude a un ritorno in Francia: "Ora non è il momento. Probabilmente lo saprai presto. È un momento di riflessione per me, di confronto, che fa parte della nostra vita e aspetteremo i prossimi giorni per capire davvero cosa farò la prossima stagione. Un ritorno in Francia? Perché no anche in Spagna, perché qui abbiamo Celta de Vigo molto vicino...", riporta Record.