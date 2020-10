Luis Campos resta in orbita Roma ed è sempre più lontano dal Lille. La conferma arriva dal tecnico del club francese a RMC Sport dopo la gara di Europa League con il Celtic: "Non so come sia la situazione. Ho discussioni con il mio presidente sulla preparazione delle partite, sulla forza lavoro, visto che Luis non si vede al campo d'allenamento da un po'. Ma non ho informazioni da Luis o dal mio presidente sulla sua situazione. Potrei dire che a me non importa, non è vero, ma giochiamo ogni tre giorni, io sono concentrato sulla competizione. Spero che le cose funzionino. Ma spesso, più passa il tempo, più è difficile avvicinarsi. Quando lasciamo che la distanza si stabilizzi, non è mai di buon auspicio".