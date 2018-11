, esattamente come prima del Manchester United. In vista della ripresa del campionato, Massimiliano Allegri deve fare i conti con due nuovi infortunati:. I due si aggiungono all’, che oggi farà ritorno a Torino per ricominciare la preparazione dopo lo stop obbligato per la rimozione - attraverso intervento chirurgico - di due noduli tiroidei. I conti sono presto fatti: Allegri a oggi può contare sicuramente solo suin vista della Spal. Dopo la sfida contro la squadra di Semplici ci sarà il Valencia in Champions League, per questo Allegri sarà costretto a rivedere i propri piani., che dovrebbe tornare a disposizione verso la metà di dicembre, Sami Khedira fuori con la Spal salvo miracoli e Miralem Pjanic in dubbio. Quest’ultimo. Ha giocato 87’ contro l’Austria, poi è stato cambiato a scopo precauzionale. La Juve riprenderà ad allenarsi soltanto nella giornata di martedì, ma già ieri Pjanic era al lavoro, tra terapie e palestra.Lo staff medico è fiducioso, ma è chiaro che il bosniaco servirà nelle migliori condizioni in Champions League.. Salvo miracoli, non ci sarà con la Spal e proverà ad essere a disposizione di Allegri per il Valencia. Per il tedesco, si tratta dell’ennesimo infortunio di questo sfortunato inizio di stagione.- Ai box anche, uno che in queste condizioni di emergenza avrebbe potuto giocare da mezzala: si è fermato in Nazionale per un affaticamento agli adduttori, anche per lui Spal e Valencia sono in forte dubbio. Le certezze di Allegri sono dunque due,. Il primo è reduce da 65’ con la sua Francia contro l’Olanda, i secondo da 90’ contro il Brasile., aveva ammesso uno stremato Matuidi all’inizio della sosta. Gli infortuni, però, costringeranno Allegri a schierare ancora il francese.. Dovesse farcela, spazio al bosniaco con Matuidi e Bentancur. In caso contrario le soluzioni sono due: il 4-4-2 con Matuidi e Bentancur o il 4-3-3 conadattato nel ruolo di mezzala.@AleCosattini