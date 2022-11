Il Canada brilla ma perde contro il Belgio nella prima partita dei Mondiali in Qatar, recriminando anche per il rigore sbagliato da Davies e per altri due penalty clamorosi e non concessi. Al termine dell'incontro, il ct John Herdman ha commentato: "Cosa ho detto alla squadra? Ho detto loro che appartengono a questo posto. E andremo a 'F' ('fot..re', ndr) la Croazia. È così semplice. Penso che i tifosi allo stadio possano andarsene sentendo che siamo un Paese calcistico. Hanno dato la loro energia per 90 minuti. Ci siamo sentiti come se giocassimo in casa. Sono molto orgoglioso dei ragazzi, ma alla fine ci servono punti. Andremo ad affrontare la Croazia con questo fuoco dentro. Abbiamo ancora più fame. Meritiamo di essere qui, sappiamo cosa rappresentiamo. E' ora di fare un passo avanti. Crediamo in noi stessi. Siamo arrivati in questi Mondiali con obiettivi chiari. Abbiamo ancora due partite e il gruppo è aperto".