Ennesima sconfitta per il Canada, che si arrende di fronte ad un grande Marocco. Il ct della nazionale nordamericana, John Herdman, ha parlato nel post-partita, dicendosi ottimista su quanto espresso dalla sua squadra. "Sono orgoglioso di quello che abbiamo mostrato. Abbiamo dimostrato di essere competitivi in ogni match" ha dichiarato l'allenatore. "C'era un grande gap qualitativo, ma abbiamo saputo giocare da squadra. Questa era la prima volta dal 1986, era il primo step. Adesso abbiamo altri quattro anni per continuare a costruire" ha aggiunto il commissario tecnico, facendo capire le sue intenzioni di portare avanti quanto cominciato con la nazionale canadese.