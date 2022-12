Ultimi 90 minuti del girone F nel Mondiale in Qatar. Da una parte Croazia-Belgio, dall'altra Canada-Marocco con Davies e compagni ormai fuori dal torneo e la squadra di Regragui ancora in corsa anche per il primo posto. Ancora imbattuti, al debutto hanno pareggiato con la Croazia prima di vincere con il Belgio. Oggi basta un pareggio per passare il turno: in caso di sconfitta dovranno puntare l'orecchio sull'altra sfida tra Croazia e Belgio.



Le formazioni ufficiali



Canada (3-4-3): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller; Hoilett, Osorio, Kaye, Adekugbe; Buchanan, Larin, Davies.

Marocco (4-3-3): Bono; Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui; Sabiri, Amrabat, Ounahi; Boufal, En Nesyri, Ziyech.