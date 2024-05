Canada, UFFICIALE: un ex Lipsia e Leeds il nuovo ct

44 minuti fa



Il Canada ha un nuovo commissario tecnico. Come annunciato dalla CSA (Canada Soccer Association), la scelta è ricaduta su Jesse Marsch, che ha firmato un contratto che sarà valido fino al 2026, ovvero l'anno in cui si disputerà il prossimo Mondiale. Nel corso della sua carriera l'americano è stato assistente degli Stati Uniti, allenatore del Montreal Impact, vice al Princeton Tigers, tecnico dei New York Red Bulls, di nuovo vice al Lipsia e infine si è seduto sulle panchine di Salisburgo, Lipsia e Leeds