Non parliamo del, che ha nettamente meritato il successo sulnell'andata degli ottavi di Champions League, ma del mattatore assoluto della serata:, perché PSG-Real non poteva essere una partita qualunque per lui, e la risposta è stata quella che tutti i tifosi parigini si aspettavano e sognavano: continuo, intenso, leader, decisivo, una prestazione che non ammette dibattito e lo consacra come migliore al mondo.. Un errore dal dischetto, il quinto in carriera in Champions, ipnotizzato da Courtois che ha parato il suo diagonale mancino. Un rigore che poteva complicare decisamente i piani della squadra di Pochettino, che con lo 0-0 si sarebbe presentata al Santiago Bernabeu al ritorno senza la possibilità di giocarsi due risultati su tre (da ricordare che i gol in trasferta non valgono più doppio). Messi sbaglia, prova a reagire ma non è la serata giusta per rimettere i panni del supereroe.: dribbling in velocità, conclusione in mezzo alle gambe del 'boss' finale Courtois, e Parco dei Principi in estasi. Tutti ad osannare lui, Kylian, che non è più l'enfant prodige del calcio francese: è un campione del mondo, è pronto a prendere lo scettro di giocatore migliore al mondo e inaugurare il suo regno dopo il duopolio Messi-Ronaldo.- Un segnale per il futuro.non si è sbilanciato prima della partita, sottolineando che per il momento Mbappé è orgoglioso di vestire la maglia del PSG e darà tutto per vincere con i parigini. E la prova della serata lo conferma, perché l'ex Monaco mette da parte tutto,, dopo anni di inseguimenti e quel tentativo da 200 milioni di euro andato a vuoto in estate., ma questo non impedisce a Kylian di trafiggere ancora il Real come già aveva fatto nel 2019 a Madrid. Perché il futuro può attendere, Mbappé sa come ignorare tutto il contesto: "- ha detto sorridendo a Canal+ al termine dell'incontro -. Facciamo troppe domande, diciamo troppe cose. Parliamo di PSG e Real, due grandi club. Io sono un giocatore del PSG, sono sempre molto felice". Dribbling elegante come in campo, ribadito pochi minuti dopo a Movistar: "Non ho deciso il mio futuro. Gioco per il PSG, uno dei migliori club al mondo. Questa partita può influenzare il mio futuro? No, non ho deciso, sto facendo del mio meglio e vedremo cosa succede la prossima stagione". Tutto rinviato, anche se l'esito del doppio confronto con il Real potrebbe accelerare i tempi della decisione - non stupirebbe l'annuncio del fatidico 'sì' in caso di eliminazione del PSG -, ora conta solo il campo. Perché PSG o Real, quello è il suo regno: l'era di Mbappé è ormai cominciata.@Albri_Fede90