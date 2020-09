L'amichevole di sabato pomeriggio tra il Torino e la Sampdoria è stata cancellata, questo perché è risultato positivo al Covid-19 un componente dello staff granata, che si trova già in isolamento fiduciario ed è completamente asintomatico.



Oltre all'amichevole di sabato contro la Sampdoria, è stata annullata anche la partitella in famiglia contro la Primavera prevista per venerdì pomeriggio allo stadio Lamarmora - Pozzo.



Resta ora da capire se il ritiro a Biella, iniziato proprio quest'oggi, potrà proseguire o no.