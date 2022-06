Doveva essere un affare in discesa per il Sassuolo, ma la Lazio si è inserita e ha trovato l'accordo con il Verona per l'acquisto di Matteo Cancellieri: un affare da circa 8 milioni di euro in via definitiva per dare a Sarri una nuova alternativa in attacco.



E IL SASSUOLO? - Il Sassuolo adesso deve necessariamente virare su altri obiettivi, e secondo quanto raccolto dalla nostra redazione può tornare di moda il nome di Riccardo Orsolini del Bologna.