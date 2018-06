La Juventus, non è più un segreto, vuole riportare subito João Cancelo in Serie A. La trattativa con il Valencia per il terzino portoghese procede spedita, nonostante la chiusura alla formula del prestito e le alte richieste dei Murciélagos, che hanno necessità di incassare entro fine mese. In questo senso, da Torino sono attesi sviluppi che potrebbero rivelarsi decisivi per l’acquisto di Cancelo a un prezzo inferiore ai 40 milioni di euro chiesti dal club spagnolo. Un ruolo fondamentale nella vicenda, si legge su Tuttosport, lo avrà il giocatore. Cancelo vuole la Juventus ed è pronto - dopo aver congelato l’offerta del Wolverhampton - ad informare il Valencia delle proprie intenzioni.