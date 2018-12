Obiettivo Supercoppa italiana. Per la Juve, per il Milan e... per Joao Cancelo. Già, perché il terzino bianconero, ora infortunato, ha messo nel mirino il 16 gennaio, quando la Vecchia Signora affronterà in Arabia Saudita il Milan di Gattuso, che dovrà fare a meno di Suso, squalificato.



IL PROGRAMMA - Il 24enne portoghese, che si è operato al menisco il 14 dicembre, lavorerà a Dubai in questi 9 giorni di vacanza. Come scrive Tuttosport, infatti, non ci sarà solo relax per l'ex Inter, visto che con lui è partito anche un preparatore della Juventus. Out contro Young Boys, Torino, Roma, Atalanta, Samp, salterà la sfida di Coppa Italia contro il Bologna del 12 gennaio per esserci contro il Milan, nel primo appuntamento importante del 2019.