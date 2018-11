Estate 2014, in prestito, 20 anni. Inizia così la storia di Cancelo a Valencia. I dirigenti spagnoli l'avevano visto nel Benfica B e se n'erano innamorati. Il primo anno in Spagna? Costruito in10 partite in Liga e 3 in Copa del Rey: il riscatto è stato una dolce conseguenza, così come nella stagione successiva lo sono stati gli occhi delle grandissime squadre. Inter a fine 2017, poi la Juve. Nel mirino il trono di miglior terzino al mondo.