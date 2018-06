Avanti a fuoco lento: lasi avvicina ae l’ultimo incontro con la dirigenza dela Milano ha ribadito i margini della trattativa per l'ex interista. Il club spagnolo, riporta Tuttosport, non abbassa la propria richiesta diper il terzino portoghese: per questo motivo da Torino si lavora per fare cassa con alcune cessioni mirate e si tiene viva anche la pista che conduce a. Presto le parti si riaggiorneranno per parlare ancora di Cancelo, che rimane il primo obiettivo della Juve per la fascia destra. ​