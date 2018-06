Joao Cancelo, terzino del Valencia seguito da Juve e Inter, ha parlato del suo futuro dell'intervista rilasciata a O Jogo per replicare alle critiche dell'ex capitano nerazzurro Beppe Bergomi: "Non ho nemmeno letto, era la mia ragazza che mi riferiva alcune cose. Non mi interessa che la gente mi critichi, ognuno può avere le sue opinioni e io stesso vengo stimolato dalle critiche, rendo meglio quando vengo criticato piuttosto che quando vengo elogiato. Ma trovo brutto che un ex giocatore parli male un altro giocatore, ed è brutto che un ex giocatore parli male di un calciatore della squadra dove ha giocato lui. Io non lo farò mai".



SULL'INCONTRO CON I VINCITORI DEL TRIPLETE - "Quell'incontro ha finito col contribuire alla nostra vittoria. A me personalmente ha fatto bene, perché mi muovo bene nelle avversità. Dopo quell'incontro mi sono detto: 'Adesso vinceremo quella partita', e ho visto negli occhi di ciascuno dei miei compagni la voglia di vincere. Anche chi era in panchina stava lottando per la vittoria".