Il mercato della Juventus si muove anche per il ruolo di terzino destro. De Sciglio era il pallino di Allegri, ma viene confermato nonostante il cambio in panchina. Discorso inverso per Cancelo, che nel corso della stagione ha avuto qualche problema con l'allenatore, però non è incedibile per il club bianconero.



Il nazionale portoghese, rimasto in panchina nella semifinale di Nations League vinta contro la Svizzera grazie alla tripletta di Cristiano Ronaldo, ha mercato in Inghilterra. Guardiola spinge per portarlo al Manchester City, pronto a mettere sul piatto della bilancia una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Dieci milioni in più rispetto ai 40 milioni investiti l'anno scorso dalla Juve per acquistare Cancelo dal Valencia una volta terminato il prestito all'Inter, che non aveva esercitato il diritto di riscatto.



Prima però i campioni d'Inghilterra devono cedere il brasiliano Danilo, trattato proprio dai nerazzurri, che nelle ultime settimane hanno un po' mollato la presa e stanno valutando delle piste alternative. Come quella che porta all'inglese Trippier del Tottenham, seguito con interesse anche dalla stessa Juventus. Il suo nome era stato accostato pure al Napoli, che ha poi virato su Di Lorenzo dell'Empoli.