Vincent Candela, ex difensore della Roma, ha parlato a Sport Mediaset della prossima stagione, con un riferimento al duello tra i giallorossi e l'Inter: "Le altre non mi spaventano, se la Roma ha qualità deve fare il massimo. Poi se le avversarie sono più forti sarò io il primo a battere le mani. Ma l'Inter non mi ha fatto paura l'anno scorso e non mi farà paura quest'anno".