Doppio passo e se ne va. Per i tifosi della Roma la rima è baciata e si chiude sempre con “Vincent Candela”. Il campione d’Italia del 2001, il campione del Mondo del 1998, il terzino con i piedi da trequartista ha parlato del derby e non solo in un'intervista per l'inserto "Il Cuoio" del Corriere dello SportDi sicuro nel 2002 quello del 5-1 con quattro gol di Montella e il pallonetto di Totti, è stato il derby che abbiamo giocato meglio tra due squadre che all’epoca erano fortissime. E’ la stracittadina che ricordo con più affetto. Il più brutto invece è stato il quarto di fila perso con Zeman nella stagione 1997-1998. Fu una mazzata. Io mi sono legato subito al popolo di Roma e so quanto i tifosi ci tenevano a fare bene contro la Lazio.Se chiudo gli occhi me ne viene subito in mente una ma non giocavo più. Da calciatore ne ho viste tante geniali, spettacolari e bellissime dei nostri tifosi, ma quella che mi ha toccato più il cuore l’ho vissuta in tribuna. Mi riferisco a quella con tutti i capitani esposti con gli stendardi in curva Sud nel 2015. E’ stato davvero emozionante. Poi ricordo con grande divertimento gli sfottò botta e risposta tra una curva e l’altra. Il derby è sfottò, è bello per quello. Mancheranno tanto i tifosi in questa partita, loro sono importanti anche quando fischiano.Avrei voluto Alessandro Nesta. Uno dei difensori più forti di tutti i tempi oltre che una persona umile, da ammirare e che ho avuto modo di conoscere a fine carriera. Anche se contro di noi andava spesso in difficoltà. Delvecchio lo ha fatto sudare parecchio ma era un campione e di lui ho un ricordo molto bello.Io non sono uno scaramantico e dico “perché no?”. L’avevo detto già a inizio stagione e non oggi che magari può sembrare più facile visto che la Roma è terza. Per me solo la Juve e l’Inter hanno valori individuali migliori in serie A ma in un anno strano può capitare di tutto. La qualità della squadra di Fonseca sono evidenti e si sono viste anche domenica scorsa con l’Inter nonostante non sia stata la migliore Roma della stagione. Ora bisogna però fare bene anche nei big match. I derby degli anni 2000, quelli che ho giocato io erano drammaticamente belli e importanti ma era un po’ tutto il calcio italiano ad essere più forte, era un campionato più difficileIl derby è la partita più importante per la città, c’è tutto l’amore e la sofferenza del suo popolo. Anche le battaglie con la Juve erano belle e tirate. Quando giocavo io erano tante le partite importanti ed emozionati. Dipende per cosa lotti.A parte me (ride, ndr) direi il Capitano Totti e Delvecchio che al derby si scatenava sempre e faceva sempre brutti scherzi alla Lazio. Ma anche i giocatori che ha Fonseca possono bastare. Penso a Dzeko o MkhitaryanInnanzitutto ho uno splendido ristorante a Monte Compatri che spero di riaprire a pieno regime appena passato il Covid. Poi sono consulente per l’agenzia di Francesco Totti e inoltre collaboro sempre con Roma Tv e Roma Radio. Ah e poi gioco a Padel. Oh sembra che non combino niente e invece a 47 anni guarda quante cose ancora mi ritrovo a fare!