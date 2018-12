Antonio Candreva è uno dei giocatori che il Torino più ha seguito negli ultimi mesi: l'esterno di proprietà dell'Inter non è più considerato da Luciano Spalletti un titolare della formazione nerazzurra e, per questo motivo, il direttore sportivo granata, Gianluca Petrachi, ha pensato a lui come possibile rinforzo per la squadra di Walter Mazzarri.



La trattativa per l'eventuale arrivo di Candreva al Torino verrà però rinviata alla prossima estate, Mazzarri non ritiene che il Torino ad oggi abbia bisogno di ulteriori esterni avendone già attualmente cinque in rosa: Cristian Ansaldi, Ola Aina, Lorenzo De Silvestri, Alejandro Berenguer e Vittorio Parigini.