"Il gesto" di questa settimana sono due. Ma appartengono allo stesso calciatore, si chiamae pochi in Serie A hanno la sua facilità/precisione/pulizia nel tiro. Contro la Roma ha segnato una. Nelle telecronache di una volta si diceva:, ecco, una cosa così avrebbe potuto dirla il grande Pizzul. Oggi invece si urla: “Pazzesco!” oppure il bizzarro ed equivoco “Cos’ha tirato fuori???”, perché pare faccia più enfasi. Forse fa solo più maranza, ma tant’è.Dicevamo: in occasione delCandreva parte dalla zona sinistra dell’area, avanza palla al piede, si accentra, fa una finta,- ahia, chissà Mourinho cosa ha pensato quando l’ha visto difendere così - e poi calcia di interno collo. Calciare dal basso verso l’alto, da quella posizione, appena dentro l’area, significaper il portiere. Candreva è stato facilitato da un dettaglio, però decisivo e poco sottolineato. Il- quando il giocatore della Salernitana si accentra -, ponendosi così nella miglior condizione possibile per il tiro. Certo, l’errore di Smalling è quello di lasciare scoperta la sua parte sinistra, cioè la destra di Candreva, quella che spalanca l’orizzonte della porta difesa da Rui Patricio.L’inglese ha tentennato. E Candreva ne ha approfittato. Gran bel gol.. Nascono da una, perché parliamo di un giocatore che per come controlla/addomestica il pallone sta nella prima fascia del campionato.Ildi Candreva nasce in un contesto completamente diverso. Cross lungo dalla trequarti sinistra d’attacco, a pescare Candreva a destra.. Di destro, interno collo - di piatto si sarebbe detto una volta - all’indietro, a sistemare il pallone per il tiro di sinistro.. E’ già in ritardo clamoroso sulle intenzioni di Candreva, perché segue il cross di Bradaric indietreggiando, dando la schiena al suo avversario. A quel punto si fa scavalcare - ha calcolato male la parabola - e l’errore diventa macroscopico.. E’ una traiettoria dolce, armoniosa, definitiva. Che pone una domanda:. Gol da vedere e rivedere. Gol di pregevole fattura, anzi no. Cos’ha tirato fuori Candreva, cos’ha tirato fuori? Grazie, è come se, non vogliamo saperlo.