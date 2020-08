Amore e lavoro vanno a braccetto per Antonio Candreva e Allegra Luna. Se l’annata del centrocampista dell’Inter è da incorniciare, il merito è anche di una moglie presente e pienamente coinvolta nelle attività della sua dolce metà. La stagione calcistica non è ancora finita: terminata la Serie A, infatti, c’è l’Europa League da provare a conquistare. Ma non mancano, come per le voci di mercato, quelle di gossip. Dopo la dedica d’amore speciale su Instagram di Allegra Luna di qualche giorno fa, i betting analyst pensano che presto la coppia potrebbe ingrandire il cerchio famigliare. Dopo Bianca e Raul, come riporta Agipronews, i bookmaker quotano a 2,25 la possibile nascita di un nuovo figlio per Antonio e Allegra, entro il 31 dicembre 2021. Indifferente, in termini di quote, il sesso del possibile terzo figlio. Sia l’opzione “maschio”, che l’opzione “femmina” sono in lavagna a 1,85.