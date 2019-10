A distanza di 24 ore continua a far discutere l'episodio del gol del 2-2 realizzato ieri dall'Inter contro il Parma. Ricordiamo la dinamica dell'azione: Brozovic apre per Candreva, cross basso per Lukaku che insacca sull'uscita sbagliata di Sepe. Chiffi prima annulla per fuorigioco, poi dopo il check del VAR cambia decisione e concede il gol, ma l'immagine rivista da Sky mostra l'esterno romano in offside con la spalla. Un episodio molto dubbio quindi, sul quale si stanno scatenando, in particolare, i tifosi della Juventus, che ricordano come alla prima giornata di campionato, a Parma, un gol di Cristiano Ronaldo venne annullato dal Var in una situazione analoga: l'unica differenza, dicono i bianconeri, è che l'offside di CR7 era molto meno netto di quello di Candreva, questione di millimetri. Ed è guerra di meme con gli interisti, per i quali invece il gol nerazzurro è regolare!



