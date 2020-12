Antonio Candreva è stato al centro di tante voci negli ultimi giorni. Anche di mercato, perché c'è chi ha ipotizzato addirittura un suo ritorno all'Inter in caso di mancata pace con l'ambiente Sampdoria. Niente di tutto questo all'orizzonte, perché i nerazzurri hanno chiuso con Candreva così come Antonio ha voluto voltare pagina in estate, l'affare con la Samp è in prestito con obbligo di riscatto dunque si andrà avanti con Candreva in blucerchiato, o comunque senza alcun ritorno a Milano per volontà di tutte le parti.





LA VICENDA - Tutto nasce dalla tensione che si è alzata nei giorni scorsi attorno all'esterno ex Lazio, con Claudio Ranieri che lo aveva escluso dai convocati della Samp per Verona proprio per punizione. Ma nelle ultime 24 ore la questione si è chiarita: Candreva si è scusato coi compagni e con l'allenatore, ha detto a Ranieri di voler aiutare la squadra e così rientra tra i convocati per il match interno col Crotone. Ma è bene chiarire che non c'è in mente alcun ritorno all'Inter, più che soddisfatta di Hakimi e Darmian su quella corsia.