Antonio Candreva, esterno dell'Inter, parla a SportMediaset a pochi giorni dall'inizio della Serie A: "Non vediamo l'ora di iniziare, ci stiamo preparando al meglio per la sfida con il Lecce. Con il mister Antonio Conte avevo già lavorato nei due anni nei quali è stato il ct della Nazionale: l'ho trovato ancora più carico, ha grande entusiasmo e la consueta voglia di migliorarsi e di lavorare. Il suo arrivo è un qualcosa di molto positivo per noi, ho un rapporto lavorativo molto importante con lui e so che può aiutare la squadra e tutti i giocatori e migliorare".



SUI TIFOSI - "L'entusiasmo e l'affetto dei tifosi nerazzurri sono sempre stati grandi, ci hanno sempre sostenuto anche nei momenti più difficili. Gli obiettivi di questo campionato? Noi siamo l'Inter, siamo forti. Siamo qui per prepararci al meglio e siamo pronti per una stagioni da protagonisti".