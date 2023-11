Antonio Candreva trova sempre meno spazio con Filippo Inzaghi in panchina e non esclude la possibilità di lasciare la Salernitana a gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, già nella prossima sessione di mercato invernale saranno fatte delle valutazioni, come ha lasciato intendere il suo agente Federico Pastorello. 37 anni il prossimo 28 febbraio, l'ex centrocampista offensivo di Inter e Lazio è in scadenza di contratto a giugno 2024.