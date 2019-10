Protagonista nel successo dell'Inter sul Borussia Dortmund, con la rete del 2-0, Antonio Candreva parla a Sky Sport: "È come se fossimo ripartiti tutti da zero, come se fossimo qui da luglio. C'è un'aria nuova, ci sono entusiasmo e voglia di lavorare con sacrificio. Stiamo bene tutti insieme da inizio settimana per arrivare la domenica pronti, speriamo di continuare così".