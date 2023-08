Antonio Candreva ha iniziato col botto, anzi, con due botti la sua stagione con la Salernitana: due magie contro la Roma all'Olimpico e un punto strappato a una delle grandi del nostro campionato. Tra gli appassionati che hanno perso la voce esultando per le prodezze dell'ex Inter, Lazio e Sampdoria c'è anche Allegra Luna, la moglie, che non ha esitato a condividere coi follower la sua gioia sfrenata: "Sono senza voce per quanto ho urlato. Sei un grande!", ha scritto nelle storie con la foto del calciatore.



Qui sotto invece le migliori immagini condivise dai due