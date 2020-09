Antonio Candreva è vicinissimo alla Sampdoria. La fumata bianca c’è stata proprio in queste ore, l’incontro tra Federico Pastorello e Osti è servito a limare i dettagli. È stato necessario un grande pressing di Ferrero e Ranieri per sciogliere le iniziali resistenze del calciatore, ma dopo giorni di dialoghi si è giunti a un accordo.



ADESSO DARMIAN - All’Inter andranno circa 2 milioni di euro, mentre Candreva si legherà ai blucerchiati fino al 2024. Dopo la cessione dell’ex Lazio, i nerazzurri proveranno a definire in fretta anche l’affare Darmian, in arrivo dal Parma.