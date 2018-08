Matteo Politano, Lautaro Martinez, Ivan Perisic, Keita Baldé e Yann Karamoh. Poi c'è Antonio Candreva. Titolare, titolarissimo la scorsa stagione nell'Inter di Spalletti: laterale da centrocampo a 5, esterno nel tridente di trequartisti dietro a Icardi, addirittura da classico numero 10 in caso di necessità. Poi, dal primo luglio 2018, le cose che cambiano, si modificano, si evolvono: il mercato porta facce nuove, fresche, vogliose e in rampa di lancio. E il numero 87 si vede superato da tutti.



SCELTE DI MERCATO - Negli ultimi giorni di mercato, si è aperto anche la porta dell'uscita di sicurezza, che portava direttamente a Montecarlo: il Monaco, nei discorsi che hanno portato Keita a Milano, ne ha parlato con la dirigenza nerazzurra. No secco, con la volontà chiara di restare a San Siro, alla corte di Spalletti. Contratto in scadenza nel 2020 e una stagione all'orizzonte che può rivelarsi dura. Durissima.



GERARCHIE DA SCALARE - Ieri, ne ko del Mapei Stadium contro il Sassuolo, è rimasto 90 a guardare gli altri: Asamoah e Politano esterni titolari, Perisic, Keita e Karamoh gli innesti a partita in corso. Sono entrate tutte le frecce offensive a disposizione. Ma non Candreva, al quale è stato preferito anche il giovane francese, un altro che ha detto no al mercato, rifiutando il trasferimento a Parma. Scelta di Spalletti, quella di rinunciare al classe '87 che, salvo sorprese, resterà fuori anche dalla lista Champions League. Da protagonista a comparsa, il passo è stato breve. Tempi duri, durissimi per Candreva.



