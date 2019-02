Nel Real Madrid delle stelle aveva un compito preciso: il buttafuori che doveva coprire le spalle a Ronaldo, il Fenomeno, e compagni. Esce l'autobiografia dell'Orco Thomas Gravesen, cattivissimo mediano danese, in cui racconta la sua pazza vita, in campo e fuori. Un dente rotto a Ronaldo in uno scontro di gioco, la cacciata dal centro sportivo delle Merengues per un intervento duro su Robinho: scontri in campo, ricchezza fuori.



CHE VITA! - Già, perché appese le scarpe al chiodo si è reinventato giocatore di poker: 110 milioni di euro guadagnati in vari casinò di Las Vegas, villa vicino ad Agassi e Nicolas Cage, un legame con l'attrice porno Kira Eggers finito, una storia con la modella Kamilla Pers che continua. Guadagna più ora di quanto faceva da calciatore.



IL TITOLO - Il titolo del libro, che sta spopolando in Spagna, Inghilterra e Danimarca, è Mad Dog: The Last of the Modern Footballing Mavericks, Cane pazzo: l'ultimo degli anticonformisti del calcio moderno. Vita da star dopo il calcio: il bad boy del Real Madrid si racconta.